По факту исчезновения семьи генконсула Северной Кореи возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после исчезновения жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту исчезновения во Владивостоке жены и сына представителя генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нама. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования и обстоятельствах происшествия. Сообщается, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Об исчезновении семьи генконсула КНДР стало известно 6 июня. Поисковая организация «ПримПоиск» опубликовала сообщение об их пропаже, однако позже его удалила.

Как предположила Baza, они могли сбежать в Китай или Южную Корею. Уточняется, что мать и сын сели в такси на территории генконсульства, после чего перебрались в другую машину и направились в сторону Хабаровска.