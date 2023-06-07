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05:48, 7 июня 2023Силовые структуры

По факту исчезновения семьи генконсула Северной Кореи возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после исчезновения жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту исчезновения во Владивостоке жены и сына представителя генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нама. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования и обстоятельствах происшествия. Сообщается, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Об исчезновении семьи генконсула КНДР стало известно 6 июня. Поисковая организация «ПримПоиск» опубликовала сообщение об их пропаже, однако позже его удалила.

Как предположила Baza, они могли сбежать в Китай или Южную Корею. Уточняется, что мать и сын сели в такси на территории генконсульства, после чего перебрались в другую машину и направились в сторону Хабаровска.

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    Марина Совина
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