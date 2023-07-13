МИД России заявил о невозможности существования НАТО без противника

Замглавы МИД Грушко: НАТО поддерживает конфронтацию в мире за счет своего расширения

НАТО поддерживает конфронтацию в мире за счет своего расширения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, пишет ТАСС.

Он отметил, что Североатлантический альянс не может существовать без противника. По словам замглавы МИД РФ, в НАТО осознают, что прием Украины в блок не укрепит его безопасность и приведет к катастрофическим последствиям.

Ранее Александр Грушко оценил политику НАТО фразой «не может жить без врага». По его словам, Североатлантический альянс является политическим блоком, которому жизненно необходимо создавать образ противника. «Без врага она умрет», — заявил он.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, НАТО в рабочих документах всегда рассматривала Россию как противника.