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19:01, 13 июля 2023Наука и техника

«Ростех» усилит защиту техники от Javelin

«Ростех» на основе опыта СВО усилит защиту верхней части боевой техники от ПТРК Javelin

Фото: РИА Новости

Предприятия госкорпорации «Ростех» на основе опыта специальной военной операции (СВО) прорабатывают варианты по усилению защиты верхней части боевой техники, куда бьют противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin американского производства и сбрасываемые с беспилотников боеприпасы. Об этом индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил в интервью ТАСС.

«Боевая техника дорабатывается с учетом современных угроз, чтобы повысить выживаемость на поле боя и самих машин, и военнослужащих прежде всего. В первую очередь, прорабатываем варианты по эффективной защите верхней полусферы. Именно сюда атакуют "Джавелины", ударные беспилотники, гранаты и бомбы, сбрасываемые с дронов», — сказал он.

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Оздоев отметил, что некоторые решения уже применяются и демонстрируют свою эффективность на поле боя.

В мае стало известно, что американские компании Lockheed Martin и Raytheon подписали контракт с Пентагоном на закупку и производство ПТРК Javelin для США и международных заказчиков.

В августе 2022 года РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдерживает попадание ракеты ПТРК Javelin.

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    Даниил Иринин
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