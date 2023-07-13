«Ростех» усилит защиту техники от Javelin

«Ростех» на основе опыта СВО усилит защиту верхней части боевой техники от ПТРК Javelin

Предприятия госкорпорации «Ростех» на основе опыта специальной военной операции (СВО) прорабатывают варианты по усилению защиты верхней части боевой техники, куда бьют противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin американского производства и сбрасываемые с беспилотников боеприпасы. Об этом индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил в интервью ТАСС.

«Боевая техника дорабатывается с учетом современных угроз, чтобы повысить выживаемость на поле боя и самих машин, и военнослужащих прежде всего. В первую очередь, прорабатываем варианты по эффективной защите верхней полусферы. Именно сюда атакуют "Джавелины", ударные беспилотники, гранаты и бомбы, сбрасываемые с дронов», — сказал он.

Оздоев отметил, что некоторые решения уже применяются и демонстрируют свою эффективность на поле боя.

В мае стало известно, что американские компании Lockheed Martin и Raytheon подписали контракт с Пентагоном на закупку и производство ПТРК Javelin для США и международных заказчиков.

В августе 2022 года РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдерживает попадание ракеты ПТРК Javelin.