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Названа выдерживающая попадание из Javelin российская боевая машина

РИА Новости: российская БМПТ «Терминатор» выдерживание попадание ракеты из Javelin

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдерживание попадание ракеты из американского комплекса Javelin, а также иных противотанковых комплексов и гранатометов, произведенных в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью», — пояснил собеседник агентства.

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Преимуществами «Терминатора» источник называет боевую устойчивость и эффективность за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. БМПТ оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками для управляемых ракет «Атака», двумя гранатометами АГС-17 и танковым пулеметом Калашникова.

Боевая машина была разработана концерном «Уралвагонзавод» и поступила на вооружение российской армии в 2018 году. Точное их количество в составе вооруженных сил в настоящее время неизвестно.

Ранее в июле Министерство обороны России впервые показало техническое обслуживание БМПТ, которые применяют в ходе спецоперации. В июле сообщалось, что «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость в ходе специальной военной операции России на Украине.

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Марина Совина
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