Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор» на Украине

Минобороны России впервые показало задействованные на Украине БМПТ «Терминатор»

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Министерство обороны России впервые показало БМПТ, которые выполняют задачи в ходе спецоперации, передает ТАСС.

На видео, которое распространило оборонное ведомство, показали техническое обслуживание «Терминаторов» после выполнения задач. Военнослужащие проверили работу боевого модуля и установили противотанковые ракеты.

«В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Наряду с отдыхом военнослужащих, выполнявших задачи на переднем крае, ведется работа по плановому обслуживанию и регламенту боевой колесной и гусеничной техники», — сообщили в Минобороны России.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

В июне в публикации 19FortyFive применяемые Россией БМПТ «Терминатор» назвали «секретным оружием». Машина может подавлять пехоту с противотанковым вооружением. Это позволяет танкам прорывать оборону противника.

В мае военный корреспондент Александр Коц сообщил, что БМПТ заметили на территории Донбасса. Машина получила две пушки калибра 30 миллиметров, гранатометы, пулемет и противотанковые управляемые ракеты «Атака».

Синдром отмены: Россия
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Эксперт рассказал об опасных последствиях плоскостопия
Казахстанский сухогруз под российским флагом покинул турецкий порт
Самую высокую статую Христа установят в Армении
Планы Казахстана поставлять нефть в обход России объяснили
Минобороны усмотрело в крови пленных бойцов ВСУ следы участия в биоэкспериментах
В российском регионе «Ласточка» сбила троих человек
Кэти Перри обвинили в лицемерии из-за твитов о запрете абортов в США
Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор» на Украине
Торопившиеся развестись супруги решили остаться вместе после аварии из-за спешки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.