В США российские «Терминаторы» назвали секретным оружием

19FortyFive назвало БМПТ «Терминатор» секретным оружием России в спецоперации

В США назвали боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», применяемые Россией в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, «секретным оружием». Обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд оценил возможности машины.

БМПТ заметили в зоне проведения СВО в мае. «Терминаторы» обеспечивали прикрытие танков в районе Северодонецка. Отмечается, что БМПТ предназначена для подавления пехоты и операторов противотанкового оружия. «Считается, что огневая поддержка БМПТ позволяет противнику не высовываться, в то время как танки маневрируют, чтобы пробить вражескую оборону», — пишет Иствуд.

Защищенность машины обеспечивает комбинированная броня и динамическая защита «Реликт». БМПТ получила две пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет, гранатометы АГС-17 калибра 30 миллиметров и противотанковые ракеты «Атака».

Ранее обозреватель 19FortyFive Уэсли Калп предположил, что результат применения БМПТ в бою определит экспортный успех машины.

В мае военный корреспондент Александр Коц показал колонну боевых машин поддержки танков «Терминатор» в Донбассе.