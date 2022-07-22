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В России рассказали о боевой устойчивости «Терминаторов» на Украине

РИА Новости: БМПТ «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе спецоперации

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

«На сегодняшний день БМПТ "Терминатор" применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, преимущества машины заключаются в защищенности, которая превосходит защищенность современных российских танков, а также в современном комплексе вооружения. БМПТ может одновременно вести огонь по четырем-пяти целям. Опыт боев подтвердил, что обзор у «Терминатора» лучше, чем у большинства танков, отметил источник. Это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у машины выше скорость наведения вооружения.

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«Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в частности, за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов», — сообщил источник.

Ранее в июле Министерство обороны России впервые показало техническое обслуживание БМПТ, которые применяют в ходе спецоперации.

В июне в публикации 19FortyFive отметили, что в ходе спецоперации БМПТ прикрывают танки. Машина получила две пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, гранатометы АГС-17Д, пулемет и противотанковые ракеты.

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Даниил Иринин
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