Президент Путин потребовал утвердить нацпроект по развитию беспилотников до 1 сентября

Президент России Владимир Путин потребовал утвердить национальной проект по развитию беспилотных авиационных систем до 1 сентября. Трансляция Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» велась в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, принципиально важно системно смотреть на технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотников.

«Как мы и договаривались с коллегами, прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года», — заявил президент.

Также в ходе выступления Путин заверил, что страна будет идти только вперед собственным путем, но не изолируясь ни от кого. Он подчеркнул, что на внешние вызовы Россия отвечает лишь усилением качества и эффективности работы.