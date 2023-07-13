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20:46, 13 июля 2023Из жизни

Женщина столкнулась со своим насильником в супермаркете после его ареста

Daily Mirror: Британка встретила насильника в супермаркете через неделю после его ареста

Фото: Hobi industri / Unsplash

Жительница Великобритании встретила изнасиловавшего ее мужчину в супермаркете через неделю после его ареста. Об этом сообщает Daily Mirror.

Над 26-летней Кейли Килси надругался ее знакомый Крейг Берникелл. Молодые люди провели вечер с друзьями в баре и поехали по домам на одном такси. В какой-то момент девушка обнаружила, что из ее сумочки пропали кошелек и мобильный телефон. Так как Килси не могла расплатиться за такси, Берникелл предложил ей переночевать в гостевой комнате его дома. Британка согласилась, а ночью проснулась от того, что хозяин насиловал ее.

Британка обратилась в полицию, и мужчину задержали через неделю после происшествия. А через две недели Кисли столкнулась с ним в местном супермаркете. При этом официальные обвинения против насильника были выдвинуты лишь в феврале 2021 года, а оглашение приговора переносилось несколько раз. В итоге мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы, но за решетку отправили только летом 2023 года.

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После встречи с насильником в магазине Кисли решила отбросить свой анонимный статус и сделать публичное заявление о судебном делопроизводстве, которое назвала «ужасным и затянутым». Теперь Кисли требует провести судебную реформу.

Я подала петицию, чтобы ужесточить условия для освобожденных под залог насильников. То, что им дают делать после совершения преступления и официальных обвинений, просто возмутительно. Никто ведь не выпускает убийцу бродить по улицам. Он легко мог навредить кому-то еще, разгуливая на свободе. Верша правосудие таким образом, они позволяют ему проделывать подобные вещи с другими девушками

Кейли Кисли пострадавшая

Кисли призывает поменять закон, чтобы совершивших насилие мужчин не выпускали под залог из-под стражи на время следствия и судебного процесса. Она предлагает применять к насильникам те же нормы, что и к тем, кто совершает более тяжкие преступления.

Ранее сообщалось, что в Канаде был арестован известный духовный наставник, лидер религиозного движения, которого обвинили в многочисленных изнасилованиях женщин.

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    Антонина Черташ
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