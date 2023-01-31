Духовного наставника обвинили в изнасилованиях многочисленных последовательниц

Известного духовного наставника из Канады обвинили в изнасилованиях женщин

В Канаде был арестован известный духовный наставник, лидер религиозного движения, которого обвинили многочисленных изнасилованиях женщин. Об этом сообщает CBC.

64-летнего Джон де Руитера взяли под стражу 21 января в городе Эдмонтон, провинция Альберта. Мужчину обвиняют в четырех изнасилованиях, совершенных с 2017 по 2021 года. По мнению следователей, есть основания полагать, что это не единственные преступления, которые он совершил.

Де Руитер является основателем и лидером религиозной группы Колледж интегрированной философии, в которую входят около 300 человек со всего мира. Как следует из заявления следователей, мужчина насиловал последовательниц, утверждая, что «направлен духом, чтобы заняться с ними сексом, и что сексуальный контакт с ним поможет им достичь состояния высшего бытия и духовного просветления».

На рядовых групповых сеансах де Руитер часами молча разглядывал своих последователей. Он заявлял, что просветление и духовное пробуждение достигается через подавление эгоизма и осознание более глубоких планов бытия. Кроме того, на своем сайте мужчина, у которого есть жена и дочь, подробно описывал, как занимался сексом с женщинами по обоюдному согласию, и заявлял, что эти половые акты «не были связаны с вожделением».

Суд постановил освободить де Руитера под залог в 30 тысяч канадских долларов (более 1,5 миллиона рублей) до следующего заседания суда, которое состоится 24 февраля. Чтобы выйти на свободу, мужчине пришлось сдать паспорт и подчиниться ряду требований, нарушение любого из которых приведет к немедленному аресту. В частности, ему нельзя общаться с жертвами и приближаться к школам и любым местам отправления культа.

Ранее сообщалось, что в США поймали 63-летнего Роберта Колера, изнасиловавшего десятки женщин на юге Флориды. Преступления были совершены в 1980-х годах.