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02:00, 30 января 2023Из жизни

Изнасиловавшего десятки женщин преступника удалось поймать спустя 40 лет

NBC: в США поймали преступника, изнасиловавшего десятки женщин

Фото: Marco Bello / Reuters

В США поймали 63-летнего Роберта Колера, изнасиловавшего десятки женщин на юге Флориды. Об этом сообщает NBC 6 South Florida.

Преступник вламывался в дома, надевал на головы жертвам наволочки, связывал их и подвергал насилию, угрожая ножом. После этого он забирал ценные вещи и уходил. Все нападения были совершены в 1980-х годах, однако поймать насильника удалось лишь спустя 40 лет благодаря помощи его сына. Он предоставил образец ДНК отца, который совпал с образцами, найденными на одном из мест преступления.

Колера арестовали. В суде рассматривалось лишь одно совершенное им изнасилование — то самое, причастность к которому подтвердило сопоставление образцов ДНК. Оно произошло в декабре 1983 года в городе Майами. Жертва, которой сейчас 65 лет, явилась в суд и подробно рассказала о случившемся.

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Колера обвинили в похищении, сексуальном насилии и краже со взломом с применением опасного оружия. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. Вынесение приговора назначено на 17 марта.

Предполагается, что мужчина причастен к по меньшей мере 44 нападениям, однако для доказательства его вины потребуется время.

Некоторые жертвы преступника рассказали полиции, что он знал их имена и следил за ними перед нападениями.

Ранее сообщалось, что в США арестовали преступника, который 29 лет назад задушил двух женщин и с тех пор скрывался от правосудия. Первоначально в убийствах подозревали домработницу, однако она была оправдана.

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Алиса Удовик
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