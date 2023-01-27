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12:02, 27 января 2023Из жизни

Убийцу двух женщин арестовали через 29 лет после преступления

В США 64-летнего жителя Нью-Йорка арестовали за совершенное в 1994 году двойное убийство

Фото: Valokuva24 / Shutterstock.com

В США арестовали жителя штата Нью-Йорк, который 29 лет назад задушил двух женщин и с тех пор скрывался от правосудия. Об этом сообщает WPIX.

64-летнего Ларри Аткинсона арестовали в понедельник, 23 января, по обвинению в двойном убийстве. Его жертвами, по версии следствия, стали 27-летняя Шэрон Робертс и ее 57-летняя мать Сара. Преступление было совершено 20 февраля 1994-го в нью-йоркском районе Гарлем. Обеих женщин задушили в их квартире. Тела обнаружила домработница Селеста Корнелиус. Дверь в квартиру была открыта, но не взломана. На шее у Шэрон Робертс был затянут шерстяной чулок. Пропали видеомагнитофон и несколько сотен долларов наличными.

Первоначально в убийствах подозревали домработницу, однако она была оправдана. Как установило следствие, Корнелиус состояла в романтических отношениях с Аткинсоном и жила с ним в 13 кварталах от места преступления. Найти убийцу по горячим следам так и не удалось.

Как пишет New York Post, спустя много лет следователи решили снова проверить образцы ДНК, найденные на месте преступления. Один из них совпал с образцом Аткинсона, после чего мужчину арестовали. Выяснилось, что у него была долгая криминальная история: он 28 раз задерживался за различные правонарушения и пять раз сидел в тюрьме, причем под разными именами. Впервые он отправился за решетку в 1985 году.

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Селеста Корнелиус оставалась с Аткинсоном до самого ареста и по-прежнему уверена, что он невиновен. «Я знаю, что он этого не делал, — заявила она представителям прессы. — Не хочу, чтобы вы меня криво процитировали, но он этого не делал. Меня не волнует ДНК и прочее дерьмо. Он этого не делал».

Известно, что Аткинсон страдает несколькими заболеваниями, в том числе раком простаты. После визита полицейских с постановлением об аресте ему понадобилась помощь медиков. Адвокат мужчины заявил, что в данный момент он проходит курс химиотерапии, а в феврале ему предстоит операция. Юрист попросил суд освободить его подзащитного до следующего заседания, однако это ходатайство отклонили.

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада арестовали убийцу женщины, который оставался безнаказанным 42 года. Расследование сдвинулось с мертвой точки только в феврале 2021 года, когда в полицию Лас-Вегаса позвонила дочь убитой и поинтересовалась, нет ли у следователей новых зацепок.

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Никита Савин
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