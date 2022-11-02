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15:35, 2 ноября 2022Из жизни

Убийцу арестовали через 42 года после преступления благодаря ДНК-тесту

KVVU-TV: полиция Лас-Вегаса раскрыла убийство 1980 года благодаря ДНК-тесту

Фото: Chris Wattie / Reuters

В США полиция арестовала убийцу женщины, который оставался безнаказанным 42 года. О раскрытом благодаря ДНК-тесту преступлении сообщает KVVU-TV.

Жительница Лас-Вегаса, штат Невада, Сандра Дифелис была изнасилована и убита в своем доме на улице East Bonanza Road 26 декабря 1980 года. У полиции было несколько подозреваемых и набор улик, однако найти преступника тогда не удалось.

Расследование сдвинулось с мертвой точки только в феврале 2021 года, когда в полицию Лас-Вегаса позвонила дочь убитой и поинтересовалась, нет ли у следователей новых зацепок. Детективы снова изучили дело об убийстве и обратили внимание на то, что под ногтями Дифелис был найден биологический материал.

Они провели ДНК-тест, который указал на некоего Пола Наттола, также проживающего в Лас-Вегасе. Мужчина проходил по делу в качестве «лица, которое может представлять интерес для следствия» на начальном этапе расследования. Отпечаток его пальца был найден в квартире Дифелис, однако после опроса свидетелей в 1980 году следователи нашли объяснение тому, как он мог там появиться.

«Скорее всего, Наттол не дружил близко с Дифелис, но он знал ее соседа по квартире и, возможно, был мимолетно знаком и с ней», — заявил лейтенант полиции Лас-Вегаса Джейсон Йохансон.

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В данный момент 64-летний Пол Наттол находится в следственном изоляторе округа Кларк без права выхода под залог. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и убийстве. Мужчина предстанет перед судом в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в США арестовали 79-летнего преступника, совершившего двойное убийство 33 года назад. Злоумышленника удалось определить после ДНК-теста пятен крови из его автомобиля.

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Никита Савин
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