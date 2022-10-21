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09:35, 21 октября 2022Из жизни

Убийцу семейной пары арестовали через 33 года после преступления

79-летнего Майкла Луиза из США арестовали за совершенное в 1989 году двойное убийство

Фото: Robert Galbraith / Reuters

В США арестовали 79-летнего преступника, совершившего двойное убийство 33 года назад. Об этом сообщает National Public Radio.

76-летний Джордж Пикок и его 73-летняя супруга Кэтрин Пикок были зарезаны в октябре 1989 года в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. Полиция не обнаружила в доме семейной пары следов взлома, ценности также не были похищены.

В преступлении сразу же заподозрили Майкла Энтони Луиза, который был зятем погибших, однако в распоряжении следствия были только косвенные улики, не позволяющие выдвинуть обвинение против убийцы.

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Прорыв в деле случился только в 2020 году, когда была проведена ДНК-экспертиза пятна крови, найденного в машине Луиза. Оказалось, что генетический материал принадлежит погибшему Джорджу Пикоку. Кровь из автомобиля исследовалась и раньше, но тогда тест результата не дал.

В данный момент Майклу Энтони Луизу 79 лет. Он находится в тюрьме, ожидая официального обвинения.

Ранее сообщалось, что в США признали виновным 71-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве двух женщин. Преступления были совершены в 1982 году.

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Никита Савин
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