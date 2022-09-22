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Убийцу двух женщин признали виновным через 40 лет после преступления

71-летний Алан Филлипс признан виновным в совершенном в 1982 году двойном убийстве

Фото: Roland Weihrauch /dpa / Globallookpress.com

В США признали виновным мужчину, который обвинялся в убийстве двух женщин, совершенном в 1982 году. Об этом сообщает Law & Crime.

71-летний Алан Филлипс из штата Колорадо был арестован 24 февраля 2021 года и обвинен в похищении и убийстве 21-летней Аннет Кей Шни и 29-летней Барбары Джо Оберхольцер, совершенном 40 лет назад. В последний раз женщин видели путешествующими автостопом в районе городка Брекенридж, штат Колорадо, 6 января 1982 года, причем американки не были знакомы между собой.

Тело Шни нашли на следующей день на вершине одного из перевалов. Труп Оберхольцер обнаружили через полгода в сельской местности в округе Парк. Обеих женщин застрелили. Установить причастность Филлипса к двойному убийству удалось благодаря использованию методов исследования генетической генеалогии и показаниям пожарного Дэйва Монтойи, который спас убийцу на перевале Гуанелла недалеко от места преступления 6 января 1982 года.

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Автомобиль преступника застрял в снежном заносе на перевале Гуанелла, но его заметил пассажир пролетавшего над горами самолета и сообщил в службу спасения. «Он сказал, что напился и решил поехать домой. Я спросил: "Ты что, поехал через перевал?" А он ответил: "Ну, мне это показалось хорошей идеей"», — рассказал Монтойя.

Дело об убийстве Шни и Оберхольцер долгое время оставалось нераскрытым, однако с появлением ДНК-экспертизы детективы смогли проанализировать генетические материалы с вещей Оберхольцер, оказавшей сопротивление убийце, и связать его с преступлением. Все это время Филлипс жил в Колорадо. Он был женат и воспитал троих детей.

Суд присяжных признал Филлипса виновным. Приговор будет вынесен 7 ноября. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что задержанный через 50 лет после убийства преступник оказался бывшим прокурором. Арестовать 77-летнего преступника удалось благодаря ДНК-тесту.

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Никита Савин
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