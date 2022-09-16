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Задержанный через 50 лет после убийства преступник оказался бывшим прокурором

Арестованный за убийство 19-летней девушки в 1972 году Тюдор Чирила оказался прокурором
Тюдор Чирила

Тюдор Чирила. Фото: Washoe County Sheriff's Office / AP

77-летний преступник, которого задержали благодаря ДНК-тесту через 50 лет после убийства девушки, оказался бывшим прокурором. Об этом сообщает New York Post.

Тюдор Чирила, которого арестовали 14 сентября по обвинению в убийстве 19-летней Нэнси Андерсон, совершенном 7 января 1972 года в Гонолулу, несколько лет проработал заместителем генерального прокурора штата Невада. Юрист занял этот пост в конце 1970-х годов.

Задержать Чирилу удалось после того, как полиция получила образец ДНК его сына Джона. Анализ показал, что генетический материал, обнаруженный на месте убийства Андерсон, принадлежит отцу Джона.

6 сентября полиция явилась в дом Чирилы с обыском и взяла у него образец ДНК. 8 сентября преступник совершил неудачную попытку самоубийства. 14 сентября мужчина был заключен под стражу и ознакомлен с обвинительным заключением.

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В 1990-х годах юрист обвинялся в заговоре с целью обмана правительства в процессе банкротства публичного дома Mustang Ranch в штате Невада. Чирила также участвовал в других махинациях с налогами, помогая известному владельцу сети невадских борделей Джо Комфорте. В 1994 году Чирила баллотировался в члены Верховного суда штата Невада, но проиграл выборы.

В данный момент 77-летний преступник содержится в тюрьме города Рино, штат Невада, без права выхода под залог. Помимо убийства, ему вменяется бегство в другой штат после совершения преступления. О мотивах, побудивших его расправиться с Нэнси Андерсон, пока ничего не известно.

По уточненным данным, 19-летняя девушка была убита в Гонолулу, штат Гавайи, 7 сентября 1972 года. Ее тело обнаружил сосед, вместе с которым она снимала квартиру в историческом центре города. Андерсон погибла от многочисленных ножевых ранений. Расследование быстро зашло в тупик, однако детективы на протяжении 50 лет не оставляли попыток найти убийцу.

Ранее сообщалось, что в США поймали и осудили мужчину, совершившего убийство 29 лет назад. Арестовать его удалось после того, как в распоряжение следователей попал образец ДНК преступника.

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Никита Савин
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