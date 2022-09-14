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Убийцу задержали через 50 лет после преступления благодаря ДНК-тесту

В США благодаря ДНК-тесту раскрыли убийство, произошедшее более 50 лет назад

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В США полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 19-летней девушки, которое произошло более 50 лет назад. Об этом сообщает KMIZ.

Тело Нэнси Андерсон со множественными ножевыми ранениями нашел ее сосед по комнате 7 января 1971 года в историческом центре города Гонолулу, штат Гавайи. Расследование быстро зашло в тупик. Детективы не смогли найти не только убийцу, но и надежных зацепок, помогающих раскрыть дело.

В сентябре 2022 года появилась информация, что подозреваемый в этом преступлении был идентифицирован и арестован в городе Рино, штат Невада. Установить его личность удалось благодаря ДНК-тесту и помощи сотрудников компании Parabon NanoLabs из Вирджинии, которая занимается исследованиями в области нанохимии.

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Используя биологические материалы, найденные на месте преступления, ученым удалось создать набор возможных черт внешности убийцы и составить его фоторобот. 12 сентября подозреваемый был арестован по обвинению в убийстве второй степени. Это подразумевает, в частности, что преступление могло быть умышленным, но не спланированным заранее.

Личность подозреваемого, который в скором времени должен быть доставлен в Гонолулу, пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в США поймали и осудили мужчину, совершившего убийство 29 лет назад. Арестовать его удалось после того, как в распоряжение следователей попал образец ДНК преступника.

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Никита Савин
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