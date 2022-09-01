Салфетка помогла найти убийцу спустя 29 лет после преступления

Globe Echo: в США совершившего убийство 29 лет назад мужчину поймали благодаря салфетке

В США благодаря салфетке поймали и осудили мужчину, совершившего убийство 29 лет назад. Об этом сообщает Globe Echo.

25 августа суд присяжных признал 56-летнего жителя штата Миннесота Джерри Вестрома виновным в убийстве Джин Чайлдс, совершенном в 1993 году. Обнаженное тело женщины со множественными ножевыми ранениями было найдено в ее квартире. Расследование быстро зашло в тупик и на протяжении 22 лет никаких подвижек по нему не было.

В 2015 году детективы, занимавшиеся разбором нераскрытых преступлений прошлых лет с помощью анализов ДНК, протестировали биологические материалы предполагаемого убийцы Чайлдс и вышли на след Вестмора, хотя полной уверенности в его причастности у них не было.

Следователи изучили аккаунты мужчины в социальных сетях, выяснили, что он собирается посетить хоккейный матч, и отправились туда. В итоге в распоряжение полиции попала салфетка, которой Вестмор промокнул губы после того, как съел хот-дог. Проведя ДНК-экспертизу полученного материала, детективы точно установили, что подозреваемый находился на месте преступления.

Вестмора арестовали в 2019 году. Он отрицает какую-либо причастность к убийству Чайлдс, несмотря на данные экспертизы. Приговор преступнику будет объявлен позже.

Ранее сообщалось, что в США убийство 1975 года раскрыли благодаря стаканчику из-под кофе. 68-летний убийца был арестован на основании результатов ДНК-экспертизы.