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Убийство 1975 года раскрыли благодаря стаканчику из-под кофе в аэропорту

NBC News: в США стаканчик из-под кофе помог раскрыть совершенное в 1975 году убийство

Кадр: NBC News / YouTube

Выброшенный в аэропорту американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, стаканчик из-под кофе помог раскрыть совершенное в 1975 году убийство. Об этом сообщает NBC News.

В 1975 году тетя и дядя 19-летней Линди Сью Бичлер пришли в ее квартиру и обнаружили девушку убитой. Входная дверь, ковер и стены были испачканы кровью, а из шеи Линди торчал нож. Неизвестный нанес ей 19 колото-резаных ран. Во время расследования полиция отсеяла десятки подозреваемых, однако дело так и осталось нераскрытым.

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В 1997 году был проведен генетический анализ следов спермы на нижнем белье убитой. Обладателя ДНК искали в полицейской базе данных, но безрезультатно. В 2020 году этим делом занялась специалистка по генетической генеалогии Сес Мур. Она применила инновационную стратегию для поиска подозреваемого, так как традиционное генеалогическое исследование давало слишком размытый результат. Мур удалось определить, что человек, которому принадлежало ДНК, происходил из деревни в итальянской коммуне Гасперина. «В округе Ланкастер живет очень мало людей, чей возраст и происхождение совпадают с этими данными», — сказала она.

Тогда под подозрение попал 68-летний Дэвид Синополи. После просмотра столетних регистрационных записей и проработки Синополи как подозреваемого, Мур сообщила, что передала полученную информацию властям округа Ланкастер. Следователи проверили ДНК с кофейного стаканчика, который тот выбросил в помойку в аэропорту Филадельфии. Образец ДНК со стаканчика совпал с ДНК, найденным на нижнем белье жертвы.

Синополи арестовали у него дома и предъявили ему обвинение в убийстве. Он содержится в тюрьме без права выхода под залог. Мотив убийства остается неизвестным. «Если честно, без информации от Мур не думаю, что мы бы когда-либо раскрыли это преступление», — заявил окружной прокурор округа Хизер Эдемс. По ее словам, в 1974 году Синополи жил в том же многоквартирном доме, где была найдена жертва.

Ранее стало известно, что американка вышла из двухлетней комы и сообщила полиции, что напавшим на нее преступником был ее брат. Мужчине предъявлено обвинение в попытке убийства и умышленного нанесения вреда здоровью.

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Алиса Дмитриева
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