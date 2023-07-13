Среда обитания
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14:15, 13 июля 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с кротами с помощью селедочного рассола

«БелНовости»: бороться с кротами на даче можно с помощью селедочного рассола

Фото: Ahmad Kanbar / Unsplash

Владельцам дачных участков предложили бороться с кротами с помощью селедочного рассола. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

По словам экспертов, для того, чтобы прогнать вредителей с участка, необходимо найти ходы крота и вылить в них рассол, оставшийся от селедки. Специалисты заверили, что после этого незваные гости надолго или даже навсегда покинут дачу.

Другой эффективный, по мнению экспертов, способ — засыпать кротовые ходы козьим или свиным навозом. Они добавили, что такой запах отпугнет животных. Наконец, в качестве третьего метода специалисты предложили закопать в кротовьи норы отростки роз или отростки крыжовника.

В июне дачникам предложили бороться с кротами на дачных участках с помощью бензина. Специалисты пояснили, что этих зверей отпугивают и другие резкие запахи — например, острого перца, чеснока либо кофейной гущи.

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    Полина Кислицына
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