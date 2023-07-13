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07:43, 13 июля 2023Россия

В российском городе объявили режим повышенной готовности из-за уровня рек

В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за уровня воды в реках Уда и Селенга

Режим повышенной готовности ввели в столице Бурятии Улан-Удэ в связи с повышением уровня воды в реках Уда и Селенга. Об этом сообщает мэрия города в своем Telagram-канале.

Отмечается, что режим повышенной готовности из-за неблагоприятной гидрологической обстановки действует с 9.30 утра (4:30 мск) 13 июля.

По данным городской администрации, на утро 13 июля на реке Селенга уровень воды составляет 218 сантиметров, на реке Уда — 149 сантиметров. Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 см. «В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъем уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков», — говорится в сообщении.

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    Екатерина Подвигина
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