Губернатор Кондратьев: уровень воды в реках на Кубани начал снижаться

После ливней и селей в Туапсинском районе на Кубани, где ночью за три часа выпало 144 миллиметров осадков, уровень воды в реках начал снижаться. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории», — написал глава региона.

Губернатор уточнил, что погода продолжает проверять на прочность курорты региона. Он добавил, что сотрудники экстренных служб эвакуировали туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных местных жителей. Их отправили в четыре пункта временного размещения.

Ранее в сети появились кадры перекрытой федеральной трассы М-4 «Дон», где сошли сели и прошел ливень. Движение по четырехполосной дороге в обе стороны было приостановлено, так как один из участков трассы оказался полностью затоплен.