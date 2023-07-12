Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:33, 12 июля 2023Среда обитания

Уровень воды в реках на Кубани начал снижаться

Губернатор Кондратьев: уровень воды в реках на Кубани начал снижаться

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

После ливней и селей в Туапсинском районе на Кубани, где ночью за три часа выпало 144 миллиметров осадков, уровень воды в реках начал снижаться. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории», — написал глава региона.

Губернатор уточнил, что погода продолжает проверять на прочность курорты региона. Он добавил, что сотрудники экстренных служб эвакуировали туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных местных жителей. Их отправили в четыре пункта временного размещения.

Ранее в сети появились кадры перекрытой федеральной трассы М-4 «Дон», где сошли сели и прошел ливень. Движение по четырехполосной дороге в обе стороны было приостановлено, так как один из участков трассы оказался полностью затоплен.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Киссинджер признал данное США Горбачеву обещание о нерасширении НАТО на восток

    Медведь напал на решившего защитить собаку российского сторожа

    Полиция возбудила дело из-за повреждения 100 надгробий на российском кладбище

    Туристам назвали самый дешевый способ добраться до одного из городов России

    Стало известно об ожесточенных боях под Артемовском

    Загоревшаяся в Подмосковье деревня попала на видео

    В ЛНР рассказали об отражении пяти атак ВСУ

    Уровень воды в реках на Кубани начал снижаться

    Военные самолеты Китая совершили крупнейший за последние месяцы налет на Тайвань

    Изменившие возлюбленным люди назвали причины своей неверности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости