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19:44, 13 июля 2023Силовые структуры

Росгвардейцы выявили шестерых пособников ВСУ с помощью беспилотников

Росгвардейцы выявили шестерых пособников ВСУ с помощью беспилотников за два месяца

Фото: Пресс-служба Росгвардии

За два месяца росгвардейцы выявили шестерых предполагаемых пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Людей, сотрудничавших с украинскими военными, обнаружили с помощью беспилотника «Орлан-10», оснащенного дневной и тепловизионной камерой. Операторы расчета этого БПЛА могут вести разведку в любое время суток. Благодаря им силовики узнают о том, где находится враг, и передают эту информацию артиллеристам.

«Широкий функционал комплекса "Орлан-10" дает возможность определять местоположение мобильных телефонов, управлять спутниковыми системами и идентифицировать их параметры», — добавили в пресс-службе.

Часть полученных данных потом передается сотрудникам других силовых ведомств или подразделениям спецназа Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в ДНР бойцы Росгвардии обнаружили тайник с экстремистской литературой и боеприпасами.

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    Елизавета Новикова
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