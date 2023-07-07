Росгвардейцы нашли схрон с экстремистской литературой и боеприпасами в ДНР

В ДНР бойцы Росгвардии обнаружили тайник с экстремистской литературой и боеприпасами

Росгвардейцы обнаружили тайник с экстремистской литературой и боеприпасами на окраине населенного пункта в ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Информацию о схроне сотрудникам ведомства передали местные жители, заметившие незнакомца, который перетаскивал подозрительные предметы в заброшенный гараж.

Из тайника силовики изъяли 10 мин, 5 выстрелов к гранатомету, более 600 патронов, средства для изготовления взрывных устройств и девять коктейлей Молотова.

Кроме того, они нашли там экстремистскую литературу, а также пособия по минному делу, маскировки и тактике на украинском языке. Также в схроне лежало английское пособие по использованию СПГ-9.

Благодаря тому, что содержимое тайника было извлечено, росгвардейцы сорвали планы по нападению на российских военных и мирных жителей.