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18:30, 7 июля 2023Силовые структуры

Росгвардейцы нашли схрон с экстремистской литературой и боеприпасами в ДНР

В ДНР бойцы Росгвардии обнаружили тайник с экстремистской литературой и боеприпасами

Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы обнаружили тайник с экстремистской литературой и боеприпасами на окраине населенного пункта в ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Информацию о схроне сотрудникам ведомства передали местные жители, заметившие незнакомца, который перетаскивал подозрительные предметы в заброшенный гараж.

Из тайника силовики изъяли 10 мин, 5 выстрелов к гранатомету, более 600 патронов, средства для изготовления взрывных устройств и девять коктейлей Молотова.

Кроме того, они нашли там экстремистскую литературу, а также пособия по минному делу, маскировки и тактике на украинском языке. Также в схроне лежало английское пособие по использованию СПГ-9.

Благодаря тому, что содержимое тайника было извлечено, росгвардейцы сорвали планы по нападению на российских военных и мирных жителей.

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    Елизавета Новикова
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