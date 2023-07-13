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10:02, 13 июля 2023Экономика

Сотрудникам российской компании запретили пользоваться iPhone на работе

РБК: сотрудникам холдинговой компании «Ростеха» запретили пользоваться iPhone на работе

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Сотрудникам холдинговой компании «Ростеха»«Швабе» — запретили использовать iPhone в служебных целях. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

Эта структура «Ростеха» занимается разработкой и производством оптико-электронных систем. Первым о том, что в «Швабе» ввели такое ограничение, написал Mash 12 июля. Источники рассказали изданию, что запрет на использование смартфонов Apple связан с обнародованием данных о взломе и прослушке американским ЦРУ iPhone российских дипломатов.

Mash также опубликовал служебный документ, вводящий новое ограничение. «Ростех» подтвердил его подлинность журналистам РБК.

В начале июня ФСБ заявила, что спецслужбы используют технику американского производителя для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами. Служба заявила, что для этого используется вирус в программном обеспечении — он был обнаружен ФСБ на нескольких тысячах iPhone.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в марте сообщал, что работникам Кремля запрещено использовать в служебных целях смартфоны на базе iOS и Android. В июле «Ведомости» сообщали, что с 17 числа аналогичный запрет на iPhone будет введен в Минпромторге и подведомственных ему организациях.

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    Софья Ермакова
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