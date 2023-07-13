Военкор показал 20-километровый ров ВСУ

Военкор Рожин: ВСУ готовятся к обороне и вырыли 20-километровый ров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно готовятся к обороне и вырыли обширный ров. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он опубликовал несколько спутниковых снимков и уточнил, что протяженность рва составляет 20 километров. По словам военкора, ров берет начало от поселка Тихоновка и заканчивается у одного из въездов в Славянск. Также у него есть два ответвления, отметил Рожин.

Кроме того, на одном из участков трассы и рва создан мощный опорный пункт, добавил военкор. «Еще одно скопление опорников и окоп находятся к югу от Тихоновки», — написал он. Рожин отметил, что примерный размер оборонительного узла составляет до 10 квадратных километров.

Ранее сообщалось, что у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) российские военные применяют полицейские спецсредства, чтобы «выкуривать» бойцов ВСУ из окопов.