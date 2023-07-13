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09:28, 13 июля 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы обезопасить себя при покупке квартиры

Юрист Спиридонова: перед покупкой квартиры нужно проверить всю информацию о ней

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы обезопасить себя при покупке квартиры, нужно проверить всю информацию об объекте недвижимости. Способы не столкнуться с мошенниками в процессе оформления сделки россиянам назвала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Ее слова передают «Известия».

Так, покупателю стоит проверить, полностью ли дееспособен собственник, кто зарегистрирован в квартире, не досталась ли она недавно в наследство или в результате срочной покупки. Также стоит быть осторожным, если сделка планируется с жильем лиц из группы повышенного риска — в том числе одиноких пенсионеров, людей с психическими заболеваниями. Признаками обмана также могут быть скидка по стоимости квартиры и спешка при продаже.

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Эксперт подчеркнула необходимость подписывать все документы в присутствии собственника и требовать у него правоустанавливающие документы. Также можно попросить выписку из домовой книги. «Обратите внимание на то, были ли прописаны малолетние дети, куда выписаны и каков их возраст сейчас. Кроме того, могут возникнуть сложности, если указано лицо, снятое с регистрации по месту жительства в связи с осуждением», — уточнила юрист.

Также покупателю необходимо познакомиться с соседями и проверить наличие или отсутствие перепланировок.

Ранее начальник управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Наталья Гонтаренко рассказала, что для безопасной покупки квартиры в новостройке нужно изучить информацию о застройщике. В процессе выбора объекта можно узнать о репутации компании.

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    Нина Ташевская
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