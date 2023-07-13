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20:31, 13 июля 2023Силовые структуры

Направлявшегося с наркотиками на 9 миллионов рублей в Москву курьера задержали

Под Новгородом задержали курьера, направлявшегося в Москву с наркотиками на 9 млн рублей

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

На трассе в Новгородской области задержали 30-летнего мужчину, который вез три килограмма наркотиков в Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчину подозревают в преступлении по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Попытка сбыта наркотических средств в особо крупном размере»). По версии правоохранителей, фигурант купил запрещенное вещество через интернет в городе Бокситогорске Ленинградской области и направлялся в столицу, чтобы продать его там.

Курьера остановили по дороге. На заднем сиденье его машины обнаружили рюкзак, внутри которого были спрятаны три пакета с белым порошком. Экспертиза показала, что им является синтетическое вещество N-метилэфедрон. На черном рынке общая стоимость партии превышает девять миллионов рублей. Мужчину взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области трое россиян получили условный срок за наркоторговлю.

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    Илона Палей
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