Направлявшегося с наркотиками на 9 миллионов рублей в Москву курьера задержали

Под Новгородом задержали курьера, направлявшегося в Москву с наркотиками на 9 млн рублей

На трассе в Новгородской области задержали 30-летнего мужчину, который вез три килограмма наркотиков в Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчину подозревают в преступлении по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Попытка сбыта наркотических средств в особо крупном размере»). По версии правоохранителей, фигурант купил запрещенное вещество через интернет в городе Бокситогорске Ленинградской области и направлялся в столицу, чтобы продать его там.

Курьера остановили по дороге. На заднем сиденье его машины обнаружили рюкзак, внутри которого были спрятаны три пакета с белым порошком. Экспертиза показала, что им является синтетическое вещество N-метилэфедрон. На черном рынке общая стоимость партии превышает девять миллионов рублей. Мужчину взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области трое россиян получили условный срок за наркоторговлю.