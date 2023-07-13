«Апокалиптичную обстановку» на российском курорте показали на фото

В Туапсинском районе люди отдыхают на пляже с мусором и разбитыми машинами

Курорты Краснодарского края стали похожи на свалки — после недавних мощных ливней в Туапсинском районе в море унесло автомобили и дома, в том числе с находящимися внутри людьми. Кадрами с побережья, на котором царит атмосфера апокалипсиса, поделилось издание Baza.

Судя по видео, пляжи покрывает толстый слой мусора и обломков, искореженные части автомобилей выныривают из воды. Однако это нисколько не останавливает приехавших в Краснодарский край отдыхающих — непогода стихла, и на слегка расчищенной местности установили шезлонги, у воды играют дети, кто-то собирается плавать, несмотря на разбитые машины.

В результате дождей за несколько часов в некоторых населенных пунктах района выпала почти двухмесячная норма осадков. К вечеру 12 июля стихия успокоилась, по данным оперштаба Кубани, подтопленными остались только подвалы многоэтажек, производится расчистка территорий и восстановление поврежденной инфраструктуры.