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16:26, 13 июля 2023Путешествия

«Апокалиптичную обстановку» на российском курорте показали на фото

В Туапсинском районе люди отдыхают на пляже с мусором и разбитыми машинами

Фото: @cataclysm_of_nature

Курорты Краснодарского края стали похожи на свалки — после недавних мощных ливней в Туапсинском районе в море унесло автомобили и дома, в том числе с находящимися внутри людьми. Кадрами с побережья, на котором царит атмосфера апокалипсиса, поделилось издание Baza.

Судя по видео, пляжи покрывает толстый слой мусора и обломков, искореженные части автомобилей выныривают из воды. Однако это нисколько не останавливает приехавших в Краснодарский край отдыхающих — непогода стихла, и на слегка расчищенной местности установили шезлонги, у воды играют дети, кто-то собирается плавать, несмотря на разбитые машины.

В результате дождей за несколько часов в некоторых населенных пунктах района выпала почти двухмесячная норма осадков. К вечеру 12 июля стихия успокоилась, по данным оперштаба Кубани, подтопленными остались только подвалы многоэтажек, производится расчистка территорий и восстановление поврежденной инфраструктуры.

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    Александра Синицына
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