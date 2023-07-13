Описана ситуация в Туапсинском районе после залповых ливней

Оперштаб Кубани заявил, что в Туапсинском районе подтоплены подвалы многоэтажек

В Туапсинском районе после залповых ливней остаются подтопленными подвалы многоэтажек. Об этом, описывая ситуацию в одном из районов Кубани, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«К вечеру 12 июля вода сошла или была откачена со всех выявленных территорий и домовладений. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменский», — говорится в сообщении.

Там добавляется, что в населенных пунктах Туапсинского района идет расчистка территорий и восстановление поврежденных объектов инженерной инфраструктуры.

Всего, по последним данным, в районе Туапсе были подтоплены 650 придомовых территорий и 290 домовладений, также в 39 многоквартирных домах вода зашла в подвалы, подъезды и первые этажи.

В Туапсинском районе в ночь на среду, 12 июля, прошли залповые дожди — там за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Улицы поселков подтопил сильный ливень, утром сообщалось о перекрытии нескольких участков трассы М-4 «Дон» в районе Туапсе из-за ливня и оползня.

Четыре человека пропали без вести после катаклизма в Туапсинском районе. Троих из них снесло потоком воды вместе с домом, еще одного россиянина снесло потоком воды, когда он находился в машине.