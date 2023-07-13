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04:01, 13 июля 2023Ценности

Модель Victoria's Secret снялась в откровенном наряде

Модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась в откровенном костюме бренда Alo Yoga

Фото: @candiceswanepoel

Американская манекенщица Кэндис Свейнпол показала тело в откровенном наряде. Ролики и фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), насчитывающей почти 20 миллионов подписчиков.

34-летняя модель Victoria's Secret снялась в полосатом костюме бренда Alo Yoga голубого цвета, который состоял из кроп-топа и коротких шорт. Среди прочего она надела бикини, который виднелся из-под комплекта. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лице присутствовал нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней был золотой кулон.

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«Синий — действительно самый теплый цвет», — подписала серию изображений Свейнпол.

В апреле Свейнпол сфотографировалась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.

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    Майя Пономаренко
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