Воздушный шар с пассажирами повис на ЛЭП и загорелся в Липецкой области

Воздушный шар с пятью пассажирами повис на ЛЭП и загорелся в районе ОЭЗ «Липецк»

Воздушный шар с пассажирами повис на высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) и загорелся в районе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк». Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 12 июля. После столкновения с ЛЭП произошел пожар, однако пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание.

Отмечается, что в корзине воздушного шара находятся пять человек. В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели успешно эвакуировали пассажиров. Уточняется, что обесточивание ЛЭП не привело к отключению света в домах, поскольку она является транзитной.

Ранее воздушный шар с шестью пассажирами, среди которых есть дети, застрял на дереве на высоте две тысячи метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. Тогда находившиеся в корзине шара люди спустились самостоятельно до прибытия спасателей.