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12:30, 13 июля 2023Из жизни

Усатая акула-нянька вцепилась в мужчину и не отпускала его 15 минут

Daily Mirror: акула в США укусила пловца и не отпускала его в течение 15 минут

Фото: Gerald Schombs / Unsplash

У побережья города Ки-Ларго в американском штате Флорида акула укусила купавшегося мужчину и в течение 15 минут не отпускала его. Об этом сообщает Daily Mirror.

Андрес Гарсия купался в море, когда внезапно что-то вцепилось ему в ногу. Как оказалось, это была усатая акула-нянька. Хищная рыба схватила пловца за ногу и упорно не отпускала ее на протяжении 15 минут.

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Акулу засняли на смартфон. На видео можно увидеть, как один из друзей Гарсии пытается высвободить его ногу, слегка стуча по голове акулы молотком. Также окружающие попытались разжать челюсти акулы, но хищница только крепче сжимала ногу пострадавшего.

В итоге мужчине пришлось выйти из воды вместе с акулой. Рыба еще некоторое время держалась за его ногу, но в конце концов отпустила ее. Вскоре после этого Гарсии оказали первую помощь. Чтобы зашить рану, потребовалось наложить 16 швов.

Мужчина предположил, что мог случайно наступить на акулу или просто оказался слишком близко к ней. Усатые акулы-няньки обычно избегают встреч с человеком и нападают лишь в случае какой-то провокации или опасности.

Усатые акулы-няньки обитают в Атлантическом океане и на востоке Тихого океана. В среднем они вырастают до 2,5-3 метров в длину.

Ранее сообщалось, что во Флориде усатая акула-нянька укусила за губу мальчика, который ловил омаров. Подростка экстренно доставили в больницу, где остановили кровотечение и наложили на лицо десять швов.

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    Алиса Дмитриева
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