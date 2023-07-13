«Иви» оштрафовали за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

ТАСС: «Иви» оштрафовали на один миллион рублей за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

Российский онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-пропагандой. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято Останкинским судом Москвы, сумма штрафа составила один миллион рублей. Речь идет о картине «Идеальные незнакомцы». Платформа была признана виновной по части 2 статьи 6.21.2 «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

В пресс-службе кинотеатра сообщили, что провели работу над контентной базой и учли ограничения. «Мы готовы и дальше оперативно реагировать на запросы Роскомнадзора и открыты к конструктивному сотрудничеству», — сказали представители «Иви».

Ранее российский сервис «Кинопоиск» оштрафовали из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-пропагандой.