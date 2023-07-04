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13:10, 4 июля 2023Культура

«Кинопоиск» оштрафовали за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

«Кинопоиск» оштрафовали на один миллион рублей за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Российский сервис «Кинопоиск» оштрафовали из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-пропагандой. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма штрафа составила один миллион рублей. Речь идет о фильмах «Идеальные незнакомцы», «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность», «Отель номер 6» и «Дылда».

Представитель онлайн-кинотеатра заявил, что компания планирует обжаловать решение суда. «Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов», — отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ.

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