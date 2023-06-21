Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:38, 21 июня 2023Культура

Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

Premier оштрафовали на 4 миллиона рублей за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Российский онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с демонстрацией ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма штрафа составила четыре миллиона рублей. Речь идет о фильмах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», в которых изначально было поставлено ограничение «16+». Отмечается, что доступ к фильмам также был открыт в любое время.

В суде представитель компании Владислав Веремейцев заявил, что сразу же после получения протокола Premier поставил на картины маркировку 18+. Представитель Роскомнадзора, в свою очередь, отметил, что доступ к таким проектам должен открываться после 11 часов вечера даже для совершеннолетних.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал протокол по административному делу на сервис «Кинопоиск». Отмечалось, что компании грозит наказание по статье КоАП о пропаганде нетрадиционных отношений и ЛГБТ среди детей из-за демонстрации соответствующего контента.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Белгородскую область за месяц обстреляли более 7800 раз. Куда попадали снаряды?
    Россияне получат доступ к эксклюзивному контенту
    В ЦБ назвали причину быстрого восстановления экономики России
    На Украине объяснили легальность песен Виктора Цоя
    54-летнюю Светлану Бондарчук в купальнике назвали «иконой стиля»
    Задержание россиян с 50 килограммами наркотиков попало на видео
    Ветеран ВМС США предупредил об опасностях на борту пропавшего батискафа
    В России высказались о последствиях разрушения Каховской ГЭС
    Блиновская попросила о мере пресечения в виде запрета определенных действий
    При поиске пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа услышали стук. Можно ли спасти экипаж за оставшиеся 30 часов?
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.