Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

Premier оштрафовали на 4 миллиона рублей за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ

Российский онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с демонстрацией ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма штрафа составила четыре миллиона рублей. Речь идет о фильмах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», в которых изначально было поставлено ограничение «16+». Отмечается, что доступ к фильмам также был открыт в любое время.

В суде представитель компании Владислав Веремейцев заявил, что сразу же после получения протокола Premier поставил на картины маркировку 18+. Представитель Роскомнадзора, в свою очередь, отметил, что доступ к таким проектам должен открываться после 11 часов вечера даже для совершеннолетних.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал протокол по административному делу на сервис «Кинопоиск». Отмечалось, что компании грозит наказание по статье КоАП о пропаганде нетрадиционных отношений и ЛГБТ среди детей из-за демонстрации соответствующего контента.