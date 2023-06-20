На «Кинопоиск» зарегистрировали протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей

На сервис «Кинопоиск» составили протокол по статье о пропаганде ЛГБТ среди детей

Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал протокол по административному делу на сервис «Кинопоиск». Об этом пишет РИА Новости.

Заявление было составлено управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Отмечается, что компании грозит наказание по статье КоАП о пропаганде нетрадиционных отношений и ЛГБТ среди детей. «Кинопоиску» может быть назначен штраф в размере до четырех миллионов рублей или, при самом жестком для нее решении суда, административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Административный протокол в отношении ООО "КИНОПОИСК" зарегистрирован 20 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», — сообщили в суде. В ведомстве не уточнили, в каком контенте Роскомнадзор обнаружил состав правонарушения.

В апреле текущего года Генпрокуратура России и Роскомнадзор получили запрос на проверку концерта певца Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Соответствующее обращение было направлено из-за видео, на котором видно, как артист закидывает ногу и приобнимает одного из мужчин из танцевальной труппы.