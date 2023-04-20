Эстрадного певца Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ из-за объятий с танцорами

Генпрокуратура России и Роскомнадзор получили запрос на проверку концерта эстрадного певца Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает ФАН.

Соответствующее обращение было направлено из-за видеозаписи, на которой поп-артист закидывает ногу и приобнимает одного из мужчин из состава подтанцовки. Отмечается, что в надзорные ведомства обратился юрист Максим Суров.

По его мнению, данный ролик с выступления Киркорова, опубликованный в соцсетях, содержит пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ. Суров попросил провести экспертизу данного видео на соответствие закону и привлечь виновных к ответственности.

Ранее БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенес концерт Филиппа Киркорова, который был запланирован на пасхальное воскресенье 16 апреля. Выступление певца «по техническим причинам» перенесли на пятницу, 21 апреля.

