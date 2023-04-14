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23:44, 14 апреля 2023Культура

Запланированный на пасхальное воскресенье концерт Киркорова перенесли

БКЗ «Октябрьский» в Петербурге перенес концерт Киркорова с пасхального воскресенья
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенес концерт певца Филиппа Киркорова, который был запланирован на пасхальное воскресенье 16 апреля. Об этом сообщили на официальной странице БКЗ в социальной сети «ВКонтакте».

Выступление артиста «по техническим причинам» перенесли на пятницу, 21 апреля. В БКЗ принесли извинения за неудобства и уточнили, что билеты на шоу остаются действительными на новую дату и не требуют обмена.

Местные СМИ связывают перенос концерта с его прошлогодним выступлением, когда во время номера «Мария Магдалина» Киркоров забрался на поваленный христианский крест и исполнил несколько танцевальных движений. После этого на артиста подали в суд православные активисты за оскорбление чувств верующих.

Истцы требовали у Киркорова один миллион рублей. Позже свои первоначальные условия они снизили до извинений и одного символического рубля. Адвокаты Киркорова на заседаниях объясняли, что песня посвящена умершей матери артиста, а дома у него есть иконы из Афона и личная часовня. В результате певец выиграл суд.

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Марина Совина
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