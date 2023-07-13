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08:35, 13 июля 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за исчезновения четырех россиян после подтоплений

СКР возбудил дело из-за исчезновения девушек, подростка и пенсионера после потопа в Туапсе

Фото: cataclysm_of_nature / instagram / Globallookpress.com

Следователи возбудили дело из-за исчезновения четырех россиян после резкого ухудшения погоды и ливневого дождя в Туапсе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета Росси по Краснодарскому краю.

По данным следствия, примерно в 5:00 в среду, 12 июля, в результате подтопления один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В это время в помещении находились 23-летняя и 19-летняя девушки, а также 15-летний подросток. Их местонахождение неизвестно. Кроме того, примерно в 5:30 утра в воду был смыт автомобиль ВАЗ 2107, в котором сидел 67-летний пенсионер.

Сейчас в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии проводятся масштабные поисково-спасательные мероприятия, в которых участвуют сотрудники СКР, МЧС и МВД.

Ход расследования дела находится на контроле у руководителя краевого управления СКР.

Ранее стало известно, что в Туапсе частично приостановили водоснабжение из-за подтопления ливнями насосной станции на территории нефтеперерабатывающего завода. В городской администрации сообщили, что местные жители останутся без воды до момента, пока со станции не откачают воду и не запустят насос.

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    Елизавета Новикова
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