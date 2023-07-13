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16:18, 13 июля 2023Мир

Страны НАТО решили подготовиться на случай нападения России

Генсек НАТО: страны альянса разработали планы по обороне на случай нападения России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны НАТО решили подготовиться на случай нападения России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Telegram-канал издания BILD.

Уточняется, что разработка планов по обороне заняла 4400 страниц. По словам генерального секретаря блока, это самые обширные оборонные планы после окончания холодной войны.

В основных пунктах прописано, что верховный главнокомандующий альянса в Европе в случае угрозы сможет принимать часть решений без консультаций со структурами НАТО. Кроме того, планируется увеличить силы повышенной боевой готовности в Европе до 300 тысяч солдат и офицеров, а также расширить подразделения с тяжелым вооружением.

Помимо этого, предполагается усиление систем противовоздушной обороны и увеличение запасов дальнобойной артиллерии и ракет. Блок также выстроил внутреннюю поддержку: при нападении немецкие солдаты защитят Литву, канадские — Латвию, британцы — Эстонию, американцы — Польшу.

Ранее в России заявили о слиянии Европейского союза (ЕС) и НАТО на условиях альянса. В частности, можно говорить о слиянии сфер обеспечения безопасности Евросоюза и Североатлантического альянса, заявил постпред России при ЕС Кирилл Логвинов.

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    Анастасия Заикина
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