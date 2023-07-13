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09:23, 13 июля 2023Путешествия

Закрытые из-за ливней пляжи Сочи возобновили работу

Закрытые с 9 июля пляжи Сочи снова возобновили работу в обычном режиме
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Пляжи Сочи, закрытые из-за ливней с 9 июля, снова возобновили работу в обычном режиме. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости.

Уточняется, что вся инфраструктура также вернулась к работе, так как на курорте установилась ясная погода. Кроме того, прошедшие сильные дожди не оставили мусора на берегу и в воде.

Ранее власти Сочи закрыли все пляжи из-за обрушившихся на город ливней, града и смерчей. В связи со штормом местные власти не исключили резкого подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Кроме того, из-за непогоды все пляжи порекомендовали временно закрыть в Абхазии.

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    Зарина Дзагоева
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