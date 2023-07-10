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14:03, 10 июля 2023Путешествия

В Абхазии захотели закрыть все пляжи

Министр туризма Абхазии порекомендовал временно закрыть все пляжи в стране из-за непогоды

Фото: Viktor Pogontsev / Globallookpress.com

В Абхазии из-за непогоды захотели временно закрыть все пляжи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства туризма страны.

«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время», — порекомендовал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

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Чиновник отметил, что эта мера необходима для безопасности местных жителей и гостей страны. Он добавил, что ситуация сейчас не критичная, однако контроль необходим.

«Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — предупредил Хишба.

Ранее сообщалось, то участок федеральной трассы А-147 в районе Сочи перекрыли из-за подтоплений, возникших в результате ливней. Это единственный автомобильный маршрут, который соединяет Сочи с другими регионами России. Двухполосный горный серпантин начинается рядом с Джубгой и проходит через Туапсе, Лазаревское, Сочи и заканчивается на границе с Абхазией.

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    Марина Черняк
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