В Абхазии захотели закрыть все пляжи

Министр туризма Абхазии порекомендовал временно закрыть все пляжи в стране из-за непогоды

В Абхазии из-за непогоды захотели временно закрыть все пляжи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства туризма страны.

«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время», — порекомендовал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

Чиновник отметил, что эта мера необходима для безопасности местных жителей и гостей страны. Он добавил, что ситуация сейчас не критичная, однако контроль необходим.

«Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — предупредил Хишба.

Ранее сообщалось, то участок федеральной трассы А-147 в районе Сочи перекрыли из-за подтоплений, возникших в результате ливней. Это единственный автомобильный маршрут, который соединяет Сочи с другими регионами России. Двухполосный горный серпантин начинается рядом с Джубгой и проходит через Туапсе, Лазаревское, Сочи и заканчивается на границе с Абхазией.

