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12:48, 13 июля 2023Среда обитания

В европейской стране начнут частично компенсировать ремонт одежды

Власти Франции будут компенсировать до 25 евро от стоимости ремонта одежды ради планеты

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Правительство Франции с октября 2023 года начнет компенсировать от шести до 25 евро стоимости починки одежды и обуви, сообщает The Guardian.

Таким образом в стране собираются сократить количество отходов, стимулировать работу мастерских по ремонту и восстановить в них рабочие места. Государственный секретарь по вопросам экологии Беранжер Куйяр предложила всем желающим швейным и обувным мастерским присоединиться к программе, которой будет руководить экологическая организация Refashion. На проект собираются потратить 154 миллиона евро.

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Цель программы — не только побудить французов ремонтировать и повторно использовать одежду, но и призвать их сократить количество покупок, а также отдавать на благотворительность ненужную одежду. Планируется, что около 56 процентов вещей может быть использовано повторно, а 32 процента — отправлено на переработку ради спасения планеты.

Каждый год во Франции потребители избавляются от 700 тысяч тонн одежды, две трети из которых попадают на свалку. При этом вес приобретенных продуктов за год в среднем оценивается в 10,5 килограмма на человека.

Ранее Евросоюз захотел обязать текстильные компании платить за переработку выброшенной одежды и обуви. Таким образом там решили бороться с негативным влиянием «быстрой моды». По оценкам Еврокомиссии, стоимость переработки одной футболки обойдется предприятиям в 0,12 евро.

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    Мария Черкасова
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