Deadline: актеры Голливуда заявили о намерении начать забастовку

Актеры Голливуда заявили о намерении начать забастовку. Об этом сообщает Deadline.

Решение последовало на фоне провала переговоров по контракту между Гильдией киноактеров США и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Сообщается, что Совет Гильдии намеревается провести собрание, чтобы официально одобрить начало забастовки. Подчеркивается, что это будет первая подобная забастовка актеров с 1980 года.

В начале мая стало известно, что крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат решили устроить сценаристы Голливуда. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истек 1 мая.