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18:05, 13 июля 2023Забота о себе

Терапевт назвала безопасную для человека дневную дозу сахара

Врач Чернышова: здоровому взрослому человеку можно есть 25 граммов сахара в день

Фото: Faran Raufi / Unsplash

Здоровому взрослому человеку нет необходимости полностью отказываться от сахара, но стоит ограничить его количество. Безопасную дневную дозу врач-терапевт Надежда Чернышова назвала в беседе с «Москвой 24».

По словам Чернышовой, сахар — это хороший, быстрый источник энергии, к которому можно прибегать в ситуации переутомления или интенсивной умственной работы. «Количество, которое можно есть в день здоровому взрослому человеку, — это пять-шесть чайных ложек, 25 граммов, — утверждает она. — Но в целом, чем меньше его есть, тем лучше».

Врач предупредила, что избыток сахара в рационе может привести к проблемам со здоровьем и набору веса. «Большое потребление сахара в дальнейшем может не то чтобы вызвать, а увеличить риски развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Считается, что сахар поддерживает воспалительные процессы, в том числе и во внутренней оболочке сосудов, что приводит к атеросклерозу и отложению бляшек», — заключила она.

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    Александра Лисица
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