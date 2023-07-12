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20:07, 12 июля 2023Забота о себе

Врачи предупредили об опасности популярного в социальных сетях способа похудеть

Диетологи Меллор и Хантрис предупредили об опасности воды со сладкими ароматизаторами

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Дуэйн Меллор и диетолог-консультант Ро Хантрис предупредили об опасности нового популярного в социальных сетях средства для похудения с помощью воды с подсластителями и ароматизаторами. Их мнение приводит The Sun.

Издание обратило внимание, что в TikTok стали набирать популярность ролики с хештегом #WaterTok, в которых пользователи советуют друг другу добавлять в воду сладкие сиропы и вкусовые добавки. Многие уверены, что получившийся напиток снижает чувство голода и помогает похудеть.

Диетолог Дуэйн Меллор считает, что потребление сладкой воды с ароматизаторами действительно может притупить чувство голода и иногда помочь похудению. Правда, по словам специалиста, такой способ снижения веса не приведет ни к чему хорошему, поскольку из такой воды организм не получает нужных питательных веществ, витаминов и минералов.

С этим мнением согласилась диетолог Ро Хантрис и добавила, что рецепт похудения из соцсетей даже опасен, так как может привести к противоположенному эффекту. Она объяснила, что сахар из добавок может привести к набору веса и развитию диабета второго типа. Искусственные подсластители, по ее словам, тоже нельзя назвать полезными, поскольку в больших дозах они нарушают работу кишечника.

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Эксперты рекомендовали заменить сладкие добавки с красителями натуральными продуктами. Меллер предложил для вкуса добавлять в воду лимон, огурец, мяту или корицу.

Ранее специалисты оценили риск развития рака из-за популярного подсластителя, который используется в диетической коле. Нутрициологи Ольга Баян и Ольга Гончаренко и онколог-химиотерапевт Арина Косулина подтвердили, что аспартам действительно может повышать риск развития рака.

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    Екатерина Улитина
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