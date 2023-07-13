Тело женщины нашли при разборе сгоревших домов в российской деревне

В деревне Свердловской области при разборе сгоревших домов нашли тело женщины

В деревне Шайдуриха Свердловской области при разборе сгоревших домов нашли тело женщины. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

«Тело женщины найдено во время разбора сгоревших конструкций», — сообщил собеседник издания.

Пожар в российском регионе начался в среду, 11 июля. Тогда огонь охватил четыре рыбацких домика на базе отдыха в Невьяновском городском округе и перекинулся на жилые здания — в результате сгорел 41 дом, в 13 из которых постоянно проживали люди. С пожаром борются 140 спасателей и 46 единиц техники, включая вертолет. Ситуация осложняется сухой погодой с порывистым ветром.

В России из-за пожаров в восьми регионах действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС), в 56 установлен особый противопожарный режим.