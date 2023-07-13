Российский танкист рассказал об уничтожении позиций ВСУ около Марьинки

Командир танкового взвода ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ около Марьинки

Командир танкового взвода Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Путник рассказал об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Марьинки в Донецкой народной республике. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника», — поделился российский танкист. Он отметил, что первый выстрел производится дальше в тыл от украинских позиций, после чего под корректировку огонь ведется на приближение к позиции противника до полного уничтожения.

Военный добавил, что зависимости от важности цели и обстановки иногда приходится работать вблизи российских позиций.

В июле сообщалось, что танкисты Западной группировки российских войск уничтожили две американские бронированные машины MRAP и HMMWV, переданные ВСУ.