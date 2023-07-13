Российский танкист рассказал об уничтожении позиций ВСУ около Марьинки
Командир танкового взвода Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Путник рассказал об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Марьинки в Донецкой народной республике. Его слова передает РИА Новости.
«Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника», — поделился российский танкист. Он отметил, что первый выстрел производится дальше в тыл от украинских позиций, после чего под корректировку огонь ведется на приближение к позиции противника до полного уничтожения.
Военный добавил, что зависимости от важности цели и обстановки иногда приходится работать вблизи российских позиций.
В июле сообщалось, что танкисты Западной группировки российских войск уничтожили две американские бронированные машины MRAP и HMMWV, переданные ВСУ.