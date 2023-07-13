Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:30, 13 июля 2023Бывший СССР

Российский танкист рассказал об уничтожении позиций ВСУ около Марьинки

Командир танкового взвода ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ около Марьинки

Фото: РИА Новости

Командир танкового взвода Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Путник рассказал об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Марьинки в Донецкой народной республике. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника», — поделился российский танкист. Он отметил, что первый выстрел производится дальше в тыл от украинских позиций, после чего под корректировку огонь ведется на приближение к позиции противника до полного уничтожения.

Военный добавил, что зависимости от важности цели и обстановки иногда приходится работать вблизи российских позиций.

В июле сообщалось, что танкисты Западной группировки российских войск уничтожили две американские бронированные машины MRAP и HMMWV, переданные ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Наши военные не будут разбираться» Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

    Российский танкист рассказал об уничтожении позиций ВСУ около Марьинки

    В российском селе пожар охватил около 40 домов

    Высокопоставленных наркологов обвинили в крупном мошенничестве

    В Британии прокомментировали поведение Зеленского на саммите НАТО

    Стало известно о шантаже Зеленского на саммите НАТО

    Раскрыты интересы Польши на Украине

    Илон Маск занялся созданием искусственного интеллекта для осознания вселенной

    Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей

    Футболист Аршавин назвал секс своим коньком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости