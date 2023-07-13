Популярная ведущая рассказала о переменах в организме после 30 лет

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на сухость кожи и морщины после 30 лет

Популярная телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на сухость кожи и морщины, с которыми, по ее словам, она столкнулась после 30 лет. О переменах в организме она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Тодоренко, после 30 лет нужно больше заботиться о здоровье, чем в более юном возрасте. «Волосы, кожа, ногти — как будто после 30 кто-то тебе подливает сыворотку старения в чай», — посетовала 33-летняя ведущая.

Тодоренко добавила, что ее не устраивает качество ее кожи, в том числе сухость и морщины. Вместе с тем она подчеркнула, что боится делать так называемые уколы красоты.

Ранее Тодоренко ответила на слухи о том, что она прибегала к пластике груди. Телеведущая опровергла эту инфогрмацию и опубликовала в соцсетях архивные фото, отметив, что на всех снимках выглядит по-разному.